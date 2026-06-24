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Bliźniaki na sprzedaż w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Bliźniak 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Bliźniak 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/2
Eleganckie Nieruchomości w Bogato Wyposażonym Projekcie w Gazimağusa na Cyprze Północnym. Cy…
$227,998
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Parametry nieruchomości w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

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