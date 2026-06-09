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Bungalow z basenem na sprzedaż w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Bungalow 3 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom z dużym miejscem w Karpaz 🌿☀️W pełni umeblowany dom prywatny jest dostępny na …
$353,747
VAT
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Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
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Parametry nieruchomości w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny

Tanie
Luksusowe
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