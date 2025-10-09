Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Mieszkania
  4. Dom wolnostojący
  5. Basen

Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Cypr Północny

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Elia, Cypr Północny
Dom wolnostojący 1 pokój
Elia, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Bungalow For Sale Description Experience the essence of Mediterranean living. This stylish a…
$331,798
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/1
Bungalow For Sale Description This charming two-bedroom, two-bathroom bungalow is nestled in…
$222,650
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Cypr Północny

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się