Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Basen

Kawalerki z basenem na sprzedaż w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

Agios Amvrosios
11
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/2
$154,146
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się