Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/1
Bungalow For Sale Description This charming two-bedroom, two-bathroom bungalow is nestled in…
$221,103
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
