New residence on the outskirts of Athens, Greece

Miejskie i stylowe « Allure Business Condos » – to 8-piętrowy budynek z 38 mieszkaniami w okolicy Caliphaea. Ten projekt mieszkaniowy wyróżnia się na tle sąsiednich budynków z śnieżnobiałą fasadą z metalowymi kratowanymi płotami na balkonach. Te małe formy architektoniczne służą jako podstawa do dodatkowego kształtowania krajobrazu. Przestronne podwórko z basenem i leżakami będzie okazją do cieszenia się łagodnym klimatem śródziemnomorskim przez prawie 200 dni w roku. Projekt jest prezentowany w podwójnych, pojedynczych mieszkaniach i studiach. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne « Allure Business Condos » są atrakcyjne zarówno do użytku osobistego, jak i do wynajęcia. Docelowi najemcy mieszkań – studenci, turyści biznesowi, młode pary i rodziny. Dzielnica Caliphaeus znajduje się między południowymi regionami Riwiery Ateńskiej a centrum stolicy oraz około 5 km od portu w Pireusie. Kalifhea – dynamiczne miejsce z rozwiniętą infrastrukturą, zaledwie kilka minut, a już jesteś w historycznym centrum Aten. W odległości spaceru od projektu « ABC » znajdują się przystanki autobusowe, a na 100 m – stacja metra « Calfey ». 650 metrów od apartamentów znajduje się centralny plac dzielnicy – Davaki. Słynne greckie uniwersytety « Panteon » i « Charocopeo » i nowomodne miejsce – « Centrum kultury nazwane na cześć. Stavrosa Niarchos », która obejmuje Bibliotekę Narodową, Operę Narodową, Park Kultury i Edukacji, nasyp i parking jachtowy. Obok « ABC » znajdują się różne sklepy, kluby sportowe, centra diagnostyczne i odnowy biologicznej, kawiarnie, instytucje edukacyjne itp. Wszystkie powyższe kształtują jego atrakcyjność inwestycyjną.