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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zelenika, Czarnogóra

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2 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Zelenika, Czarnogóra
Willa 3 pokoi
Zelenika, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Dom 6 pokojów w Zelenika, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Zelenika, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01M
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