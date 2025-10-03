  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Virpazar

Nowe budynki na sprzedaż w Virpazar

domy
1
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra
