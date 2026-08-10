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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Virpazar, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 276 m² w Virpazar, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 276 m²
Virpazar, Czarnogóra
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 3
Na pierwszej linii Skadar Lake National Park, w miejscowości Virpazar, dom o łącznej powierz…
$1,16M
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