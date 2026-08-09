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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ulcinj, Czarnogóra

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2 obiekty total found
Hotel 67 m² w Ulcinj, Czarnogóra
Hotel 67 m²
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Na żywo na najbardziej charakterystycznym wybrzeżu Czarnogóry w Porta Rai Beachfront Hotel &…
$446,757
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Nieruchomości komercyjne 13 039 m² w Ulcinj, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 13 039 m²
Ulcinj, Czarnogóra
Powierzchnia 13 039 m²
U4- 303. Land in Uljcin with Panoramic Sea ViewNa sprzedaż w UljcinPowierzchnia działki 13 0…
$5,98M
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