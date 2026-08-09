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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

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5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Powierzchnia: 152 m2Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Przestrzeń garażowaPrzestronny dwupoziomowy ap…
$1,14M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Powierzchnia: 154 m2 (98 m2 + 56 m2 tarasy)Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Przestrzeń garażowaPrze…
$1,48M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Exclusive Duplex Apartament w Porto CzarnogóraGłówne cechy:• Przestronny dwupoziomowy duplex…
$1,44M
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Piętro 1/2
LOKACJATen dwupoziomowy apartament znajduje się w Tivat Center. Obiekt oddalony jest o 50 m …
$1,53M
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Apartamenty wielopoziomowe w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 119 m²
Krasici, Tivat Total area: 119 sq. meters with a terrace of 27 sq. m and a private storage …
$467,984
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