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Bliźniaki na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

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4 obiekty total found
Bliźniak 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
Przedstawiamy Państwu nowoczesny dwupoziomowy apartament o powierzchni 76 m ², położony w no…
$351,393
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Bliźniak 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2
Przedstawiamy Państwu nowoczesny dwupoziomowy apartament o powierzchni 83.84 m ², położony w…
$396,705
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Bliźniak 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 5
Nieruchomości, CzarnogóraNowoczesny dwupokojowy dwupokojowy apartament o powierzchni 101,5 m…
$517,843
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TekceTekce
Bliźniak 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Bliźniak 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2
Przedstawiamy Państwu nowoczesny dwupoziomowy apartament o powierzchni 78 m ², położony w no…
$360,641
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