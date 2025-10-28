Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat Municipality
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Ogród

Domy Szeregowe z ogrodem w Tivat Municipality, Czarnogóra

Tivat
27
Radovici
5
Donja Lastva
6
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec w 28, Czarnogóra
Szeregowiec
28, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe domy szeregowe na sprzedaż w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Tivatu – Don…
$758,118
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się