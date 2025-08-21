Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Kawalerka
  5. Garaż

Wynajem długoterminowy studiów z garażem w Czarnogóra

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2
Piękne, nowocześnie urządzone studio apartament do wynajęcia w fantastycznej lokalizacji w B…
$524
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Udać się