Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Kawalerka
  5. Widok na morze

Wynajem długoterminowy studiów nad morzem w Czarnogóra

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2
Nieruchomości CzarnogóraNa wynajem: urządzone studio apartament o powierzchni 26m ² w Petrov…
$410
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Czarnogóra

z garażem