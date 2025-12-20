Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Czarnogóra
  3. Petrovac
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Petrovac, Czarnogóra

Nieruchomości komercyjne 406 m² w Petrovac, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 406 m²
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 406 m²
Powierzchnia handlowa 406 m ² jest dostępna do wynajęcia, znajduje się w doskonałej okolicy …
$6,442
za miesiąc
