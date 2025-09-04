Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Petrovac, Czarnogóra

mieszkania
14
16 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
For rent: Exclusively furnished two-bedroom apartment in Petrovac, with a total area of 60m²…
$1,399
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 3
Nieruchomości Czarnogóra - PetrovacNa wynajem: komfortowy apartament dwupokojowy o łącznej p…
$1,108
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Dom 3 pokoi w Katun Rezevici, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Katun Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
0/4#3720 📍Dom szeregowy do wynajęcia w Rożewiczach 📐Powierzchnia 220m2 🏠3 piętro + ant…
$3,168
za miesiąc
Agencja
SMinvestment RealEstate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 5
Wypożycz ID7335. Przestronne, w pełni umeblowane mieszkanie o powierzchni 93 m ² jest do wyn…
$1,602
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Wynajem Petrovac # 4993. Studio do wynajęcia w nowym budynku. Winda. Podłoga 1. Umeblowane. …
$486
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 5
Nieruchomości, CzarnogóraPrzestronne i w pełni wyposażone trzypokojowe mieszkanie o powierzc…
$1,865
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2
Nieruchomości CzarnogóraNa wynajem: urządzone studio apartament o powierzchni 26m ² w Petrov…
$408
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Oferujemy Państwu możliwość wynajęcia nowego, w pełni umeblowanego mieszkania w pięknym mieś…
Cena na żądanie
Mieszkanie 4 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 2
Wynajem Petrovac No. 4061. 3-pokojowe mieszkanie na wynajem długoterminowy w Petrovac. Pierw…
$1,702
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 5
Real Estate, MontenegroA beautifully furnished two-bedroom apartment with a stunning panoram…
$1,166
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3
Czynsz Petrovac No. 2749. Nowoczesny apartament z 3 sypialniami i salonem, 2 łazienki, duży …
$1,544
za miesiąc
Działki 6 pokojów w Petrovac, Czarnogóra
Działki 6 pokojów
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 466 m²
Rustykalny Pastrovski- Style Villa z basenem i widokiem panoramicznym - Krusevica, Petrovac …
$1,14M
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Do wynajęcia: Umeblowany apartament z widokiem na morze w PetrovacApartament znajduje się w …
$641
za miesiąc
Mieszkanie 4 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2
Wynajem Petrovac № 4510. Długoterminowy wynajem mieszkania w Petrovac. Apartament posiada 3 …
$732
za miesiąc
Mieszkanie w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie
Petrovac, Czarnogóra
# Iznajmljivanje # Rezevici0 / 4 # 3720📍Iznajmite kuću nizu u gradu Rezhevichi📐Površine 220m…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1
Wynajem ID 4099, wygodne i luksusowo urządzone 2 pokojowe mieszkanie do długoterminowego wyn…
$938
za miesiąc
