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Mieszkania na sprzedaż w Kenia

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Kiambu
6
Central Kenya
5
Nairobi
4
Gitothua ward
4
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10 obiektów total found
Mieszkanie w Kamiti Corner, Kenia
Mieszkanie
Kamiti Corner, Kenia
$63,691
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 3 pokoi
Tatu City, Kenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$148,700
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Mieszkanie 4 pokoi w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 4 pokoi
Tatu City, Kenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$248,500
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Kawalerka 1 pokój w Tatu City, Kenia
Kawalerka 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$54,800
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Mieszkanie w Nairobi, Kenia
Mieszkanie
Nairobi, Kenia
$61,375
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$94,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 6 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 6 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1/1
SZCZEGÓŁOWE DANEKileleshwa 3- Apartament w sypialni na Wakamu Odkryj idealny dom i możliwoś…
$106,397
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Mieszkanie 5 pokojów w Ndenderu ward, Kenia
Mieszkanie 5 pokojów
Ndenderu ward, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 11
Projekt obejmuje powierzchnię 1 hektarów, o łącznej powierzchni 32 609 i nbsp; Metry kwadrat…
$57,810
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Mieszkanie 10 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 10 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 023 m²
Piętro 16
Dlaczego warto inwestować w 3408 i nbsp; BELVA? 3408   BELVA   to charakterystyczna kolek…
$330,000
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Mieszkanie 5 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 5 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Opis • Luksusowe apartamenty w sypialni 2 / 3. • Główna sypialnia z dużymi szafami • Przestr…
$92,252
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Typy nieruchomości w Kenia.

3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kenia

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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