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Domy na sprzedaż w Kenia

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Nairobi
6
11 obiektów total found
Dom 16 pokojów w Ukunda, Kenia
Dom 16 pokojów
Ukunda, Kenia
Pokoje 16
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 440 m²
Rzadka okazja do posiadania dwóch pięknie urządzonych willi w prywatnym kompleksie Papaya Ga…
$589 283
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Bungalow 3 pokoi w Mwingi North, Kenia
Bungalow 3 pokoi
Mwingi North, Kenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/2
Prezentujemy nowy bungalow w mieście Torrevieja w dzielnicy mieszkalnej Los Altos. Apartamen…
$341 203
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Dom 9 pokojów w Nairobi, Kenia
Dom 9 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 4 047 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzedaż w BOGANI, KAREN 5 sypialnia z łazienką + DSQ 2 -historyczne wille o nowoczes…
$539 344
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Szeregowiec w OloosirkonSholinke ward, Kenia
Szeregowiec
OloosirkonSholinke ward, Kenia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 460 m²
Kenpipe Gardens 3 & Dwupoziomowe 4 sypialnie już wyprzedaż WAŻNE SZCZEGÓŁY Całkowicie wolnos…
$105 000
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Szeregowiec 7 pokojów w Nairobi, Kenia
Szeregowiec 7 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 023 m²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16M
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Dom 5 pokojów w Biashara ward, Kenia
Dom 5 pokojów
Biashara ward, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnie Dom bungalowowy na sprzedaż w Ruiru Kimbo - nowo wybudowany (sprzedawany w obecn…
$46 992
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Nairobi, Kenia
Willa 6 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 023 m²
Liczba kondygnacji 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20M
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Dom 9 pokojów w Nairobi, Kenia
Dom 9 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
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$192 831
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Bungalow w Oloolua ward, Kenia
Bungalow
Oloolua ward, Kenia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Znajduje się w Ngong, Upper Matasia i 10 minut ’ jechać z miasta Ngong.Nieruchomość znajduje…
$2 428
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Bungalow 16 pokojów w Nairobi, Kenia
Bungalow 16 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 16
Sypialnie 10
Powierzchnia 16 187 m²
Liczba kondygnacji 1
SZCZEGÓŁOWE DANEExperience Unrivaled Luxury: Posiadanie nieruchomości mieszkalnej w Karen P…
$1,34M
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Szeregowiec 5 pokojów w Nairobi, Kenia
Szeregowiec 5 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 023 m²
Liczba kondygnacji 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396 825
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Typy nieruchomości w Kenia.

bungalow
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Kenia

z garażem
z Ogród
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