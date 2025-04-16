  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Podgorica
  Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$206,556
;
3
ID: 28161
ID: 28161
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada   Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².   ✅ Dvoetažni prostor ✅ Klimatizovan ✅ Električna rolo zaštita ✅ Opremljen WC-om i kuhinjom   Posebna pogodnost: Prostor je već izdat pouzdanom zakupcu do 2030. godine, sa mjesečnom zakupninom od 700 €. Kupac preuzima ugovor o zakupu i ostvaruje sigurnu mjesečnu rentu.   💰 Cijena: 176.000 € (uz preuzimanje kirije do 2030. godine)   📍 Adresa: Bratstva i Jedinstva 46

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Podobne kompleksy
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$639,618
Handel Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Handel Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,817
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,174
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$206,556
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,174
Izdaje se poslovni prostor površine 60m², smješten u prizemlju stambene zgrade, na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Sportskog centra Morača.🔹 Površina: 60m²🔹 Prizemlje zgrade – lako dostupan🔹 Ulaz sa tri strane – omogućava fleksibilan raspored i više pristupnih tačaka🔹 Video nadzor – …
Handel Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Czarnogóra
od
$4,460
Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
