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Biznes na sprzedaż w Kolasin, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Gotowy biznes 51 m² w Kolasin, Czarnogóra
Gotowy biznes 51 m²
Kolasin, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 4/4
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w nowoczesnym kompleksie hotelowym i mieszkaniowym zarządz…
$344,734
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