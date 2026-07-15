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Domy w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Kolasin Municipality, Czarnogóra

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Kolasin
22
Drpe
3
Smailagica Polje
3
1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Dom na sprzedaż przy ośrodku narciarskim — tylko 139 000€! Świetna okazja, aby kupić no…
$167,590
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Agencja
Mini Condos
Języki komunikacji
English, Español, Français, Italiano, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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Typy nieruchomości w Kolasin Municipality.

wille
dom drewniany w stylu górskim

Parametry nieruchomości w Kolasin Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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