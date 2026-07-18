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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Herceg Novi, Czarnogóra

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 102 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 102 m²
Odnowiona przestrzeń biznesowa o powierzchni 102 m ² jest wynajmowana w samym centrum Herceg…
$1,773
za miesiąc
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Hotel 67 m² w Lustica, Czarnogóra
Hotel 67 m²
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ten luksusowy apartament położony jest w prestiżowej dzielnicy Horizon w Luštica Bay, 67,41 …
$802,940
za miesiąc
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