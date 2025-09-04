Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Herceg Novi, Czarnogóra

19 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Baosici, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Baosici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Nieruchomości, Czarnogóra Nowoczesna willa z basenem do wynajęcia w Baošići, Herceg Novi. Wi…
$4,664
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Dom 4 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Wyjątkowa okazja na luksusowy wypad w całkowitej prywatności i spokoju! W samym sercu przyro…
$995
za miesiąc
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Podi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Podi, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Rented!!!Sprawdź naszą stronę internetową w poszukiwaniu innych ofertwww.RentalsMontenegro.c…
$489
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Long Term Rental Luxury One Bedroom Apartment Close To The Sea In Djenovići, Herceg Novi …
$754
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Long Term Rental One Bedroom Apartment In Djenovici, with pool and parking space This coz…
$659
za miesiąc
Mieszkanie w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie
Lustica, Czarnogóra
# Najam _ za _ sezonu _ LušticaID 32📍 Iznajmite stan u elitnom Kompleksu Lustica Bay, Centra…
Cena na żądanie
Agencja
SMinvestment RealEstate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
HN068 Long term rental One and a half bedroom apartment near Town Center – Herceg Novi …
Cena na żądanie
Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
# Rent _ for _ the _ season _ LusticaID 32📍 Wynajem mieszkania w elitarnym kompleksie Lustic…
$170
za miesiąc
Agencja
SMinvestment RealEstate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 10 pokojów w Kumbor, Czarnogóra
Willa 10 pokojów
Kumbor, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Prijevor, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prijevor, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Piętro 5
Сдается трехкомнатная квартира с панорамныВ видоВ на море недалеко от Будвы, Приевор Najbliż…
$1,166
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Willa 5 pokojów w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Ucieczka do raju z naszą oszałamiającą willą z 4 sypialniami znajduje się po pięknej plaży Z…
$1
za miesiąc
Hotel 67 m² w Lustica, Czarnogóra
Hotel 67 m²
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ten luksusowy apartament położony jest w prestiżowej dzielnicy Horizon w Luštica Bay, 67,41 …
$802,940
za miesiąc
Działki 4 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Działki 4 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Elegancki Nowy Region Morza Śródziemnego Willa z morzem i górą Widoki - Zatoka Kotor Odkr…
$989,129
za miesiąc
Mieszkanie 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 4/4
Modern 3 bedroom apartment for long term in Topla area, close to new international Adriatica…
$1,660
za miesiąc
Mieszkanie w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie
Lustica, Czarnogóra
# Rent _ for _ the _ season _ LusticaID 32📍 Wynajem mieszkania w elitarnym kompleksie Lustic…
Cena na żądanie
Agencja
SMinvestment RealEstate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
HN067 Hotel, Office/ Commercial Space in Herceg Novi, for long term rent w Sasovici, Czarnogóra
HN067 Hotel, Office/ Commercial Space in Herceg Novi, for long term rent
Sasovici, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 374 m²
Liczba kondygnacji 3
HN067 Long term rental Hotel With Restaurant in Herceg Novi 374 sqm / 9 rooms / 7 beed…
$5,842
za miesiąc
Apartment for rent with three bedrooms in Herceg Novi, Kumbor area w Kumbor, Czarnogóra
Apartment for rent with three bedrooms in Herceg Novi, Kumbor area
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/2
ID- 2155Apartament do wynajęcia z trzema sypialniami w Herceg Novi, w okolicy KumborPrzestro…
$1,518
za miesiąc
Agencja
Peters Group Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Baosici, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Baosici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Trzypokojowe dwupoziomowe mieszkanie do wynajęcia w Baosici, Herceg Novi, z widokiem na morz…
$1,049
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Bliźniak 2 pokoi w Kumbor, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$816
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski