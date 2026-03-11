Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Herceg Novi, Czarnogóra

nieruchomości komercyjne
31
hotele
14
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 51 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 51 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3
Ten przestronny i jasny apartament o powierzchni 51 m ² znajduje się na trzecim piętrze nowo…
$154,629
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 520 m² w Denovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 520 m²
Denovici, Czarnogóra
Sypialnie 8
Powierzchnia 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, dystrykt Genovichi. Projekt inwestycyjny budynku czteropiętrowego Odle…
$523,656
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się