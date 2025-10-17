Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

22 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,288
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Podi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Podi, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Rented!!!Sprawdź naszą stronę internetową w poszukiwaniu innych ofertwww.RentalsMontenegro.c…
$489
za miesiąc
Willa 10 pokojów w Kumbor, Czarnogóra
Willa 10 pokojów
Kumbor, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Prijevor, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Prijevor, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Piętro 5
Сдается трехкомнатная квартира с панорамным видом на море недалеко от Будвы, ПриеворThe near…
$1,171
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Baosici, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Baosici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Three bedroom duplex apartment for rent in Baosici, Herceg Novi, with a view of the sea.The …
$1,054
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
# Rent _ for _ the _ season _ LusticaID 32📍 Wynajem mieszkania w elitarnym kompleksie Lustic…
$170
za miesiąc
Mieszkanie w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie
Lustica, Czarnogóra
# Rent _ for _ the _ season _ LusticaID 32📍 Wynajem mieszkania w elitarnym kompleksie Lustic…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Lustica, Czarnogóra
Mieszkanie
Lustica, Czarnogóra
# Najam _ za _ sezonu _ LušticaID 32📍 Iznajmite stan u elitnom Kompleksu Lustica Bay, Centra…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Baosici, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Baosici, Czarnogóra
Izdaje se prostran poslovni prostor, ukupne povrsine 1150m2, na izuzetnoj lokaciji u Baosici…
Cena na żądanie
Mieszkanie 1 pokój w Prijevor, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Prijevor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
One-bedroom apartment for rent in Prijevor, near Budva, close to Jaz beach. The apartment ha…
$468
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Ucieczka do raju z naszą oszałamiającą willą z 4 sypialniami znajduje się po pięknej plaży Z…
$1
za miesiąc
Mieszkanie 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 4/4
Modern 3 bedroom apartment for long term in Topla area, close to new international Adriatica…
$1,660
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Prijevor, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Prijevor, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
A spacious and modern furnished two-bedroom apartment of 80 m² is available for rent on the …
$995
za miesiąc
Zostaw prośbę
Działki 4 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Działki 4 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Elegancki Nowy Region Morza Śródziemnego Willa z morzem i górą Widoki - Zatoka Kotor Odkr…
$989,129
za miesiąc
Apartment for rent with three bedrooms in Herceg Novi, Kumbor area w Kumbor, Czarnogóra
Apartment for rent with three bedrooms in Herceg Novi, Kumbor area
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/2
ID- 2155Apartament do wynajęcia z trzema sypialniami w Herceg Novi, w okolicy KumborPrzestro…
$1,518
za miesiąc
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
HN068 Long term rental One and a half bedroom apartment near Town Center – Herceg Novi …
Cena na żądanie
Hotel 67 m² w Lustica, Czarnogóra
Hotel 67 m²
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ten luksusowy apartament położony jest w prestiżowej dzielnicy Horizon w Luštica Bay, 67,41 …
$802,940
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Long Term Rental One Bedroom Apartment In Djenovici, with pool and parking space This coz…
$659
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Long Term Rental Luxury One Bedroom Apartment Close To The Sea In Djenovići, Herceg Novi …
$754
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
A unique opportunity for a luxury getaway in complete privacy and tranquility! Nestled in th…
$995
za miesiąc
Bliźniak 2 pokoi w Kumbor, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Kumbor, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$819
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Baosici, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Baosici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,683
za miesiąc
