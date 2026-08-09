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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 334 m²
Duplex Apartment Savina, Herceg NoviPowierzchnia: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 tarasy)Sypialnie: …
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Herceg Novi Municipality, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy, nowoczesny duplex nad morzem, Baoshichi, Herceg Novi - 120 m2 komfortu i inspiracjiID-…
$295,363
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Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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