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Domy na sprzedaż w Zeta Municipality, Czarnogóra

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wille
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10 obiektów total found
Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
beautiful, fully furnished family house of 120 m², located on a spacious and landscaped plot…
$289,687
VAT
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Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 3 400 m²
Rzadka okazja do zakupu domu rodzinnego w budowie znajduje się na dużej działki 3.400m ² w s…
$348,946
VAT
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Dom 6 pokojów w , Czarnogóra
Dom 6 pokojów
, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest 600m2 na działce 1600m2 w dogodnej lokalizacji między Podgoricą i jeziorem Skadar. …
$1,22M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 1 pokój w Balabani, Czarnogóra
Dom 1 pokój
Balabani, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Nowoczesny nowy dom o powierzchni 79 m ² z 505 m ² działki jest oferowany na sprzedaż w spok…
$151,175
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Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Doskonała okazja, aby kupić dom rodzinny z dużym prywatnym podwórzu w spokojnej miejscowości…
$139,957
VAT
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Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
piękny, w pełni umeblowany dom rodzinny o powierzchni 120 m ², położony na przestronnej i te…
$289,687
VAT
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Dom 3 pokoi w Mataguzi, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Mataguzi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Położony w spokojnej i zielonej okolicy Mataguži, w pobliżu Podgorica, ten nowoczesny nowo z…
$184,201
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Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 4 200 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania przestronnej posiadłości w spokojnej okolicy Trešnjica 8,…
$516,487
VAT
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Dom 4 pokoi w Mahala, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Mahala, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Kamienny dom o łącznej powierzchni 200m2 w samym centrum osady Golubovci. Dom składa się z 4…
$294,467
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Dom 4 pokoi w Mahala, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Mahala, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom 200 m2 + oddzielny dom 30 m2. Położony na drodze do Podgorica z baru, dzielnicy Golubovt…
$334,643
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Parametry nieruchomości w Zeta Municipality, Czarnogóra

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