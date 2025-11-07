Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Zeta Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Zeta Municipality, Czarnogóra

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w , Czarnogóra
Dom 6 pokojów
, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest 600m2 na działce 1600m2 w dogodnej lokalizacji między Podgoricą i jeziorem Skadar. …
$1,22M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zeta Municipality, Czarnogóra

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się