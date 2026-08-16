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Mieszkania na sprzedaż w Cetynia, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Cetynia, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Cetynia, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Cena: 13,000 EUR Nowoczesny i w pełni umeblowany apartament dwupokojowy jest dostępny na spr…
$159,019
VAT
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Parametry nieruchomości w Cetynia, Czarnogóra

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