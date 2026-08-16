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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cetynia, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Cetynia, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Cetynia, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Cena: 13,000 EUR Nowoczesny i w pełni umeblowany apartament dwupokojowy jest dostępny na spr…
$159,019
VAT
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Dom 4 pokoi w Cetynia, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Cetynia, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
W samym sercu Cetinje, to zaproszenie 169m ² domu rodzinnego oferuje rzadkie połączenie prze…
$703,002
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Dom 2 pokoi w Cetynia, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Cetynia, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
D4- 432. Dom w Cetinje, Dobrsko SeloNa sprzedaż w pobliżu Cetinje, w małym miejscu Dobrsko S…
$91,466
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Cetynia, Czarnogóra

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