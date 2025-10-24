Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Budva, Czarnogóra

3 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
In the very center of the city we offer for sale a spacious apartment with two bedrooms. …
$197,217
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 314 m²
Luxury Penthouse for Sale in Dukley Gardens Total Area: 314 m² Description: • 3 spa…
$3,73M
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Budva, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Budva, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
An incredibly spacious two-level apartment with five (!) bedrooms in the center of Budva is …
$341,876
