Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Brezine, Czarnogóra

Mieszkanie 1 pokój w VIII, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
VIII, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2
Sprzedaż ID7107. Apartament w cichej dzielnicy mieszkalnej wśród sosen i gajów oliwnych z wi…
$129,070
Willa w Brezine, Czarnogóra
Willa
Brezine, Czarnogóra
Opis własności Podgorica, Verde Village - Wille w nowej strzeżonej społeczności Te wille z…
Cena na żądanie
