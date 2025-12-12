Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Blizikuce, Czarnogóra

Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Nowoczesne Sea- View Villa w BlizikućeTa elegancka, współczesna willa oferuje doskonałą mies…
$577,312
VAT
Mieszkanie w Blizikuce, Czarnogóra
Mieszkanie
Blizikuce, Czarnogóra
W pełni umeblowane 3-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym z basenem w Blizikuće. Pan…
$517,950
Dom 4 pokoi w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Odkryj świat luksusu i przyrody Przedstawiamy Państwu wyjątkowy kompleks mieszkalny składają…
$686,392
Century 21Century 21
Dom 5 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Na sprzedaż stary dom z widokiem na morze w cichym miejscu Blizikuce, Riwiera Budva. Ten sta…
$386,179
Mieszkanie 2 pokoi w Blizikuce, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 2
Idealny dom lub inwestycja w pobliżu Budva - ekskluzywne apartamenty z widokiem na morze i b…
$288,127
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Doświadcz uosobienia życia nad morzem z tą wyjątkową willą, która jest obecnie budowana w Bu…
$1,24M
Estate Service 24Estate Service 24
Dom 5 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 5
Dom na sprzeda ¿w Tudorovica. Odległość od miasta Budva wynosi 13 km. Powierzchnia domu wy…
Cena na żądanie
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 5
Willa na sprzedaż w Tudorovići w luksusowym, zamkniętym kompleksie 15 minut od miasta Budva,…
$1,74M
Dom 6 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Powierzchnia: 400 m2 brutto / 250 m2 nettoPowierzchnia gruntów: 711 m2Sypialnie: 3Kąpiele: 3…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa imponujące wille położone oddzielnie od siebie. Każdy z nich of…
$994,251
Szeregowiec w Blizikuce, Czarnogóra
Szeregowiec
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 144 m²
Townhouse is part of the development project that offers 9 townhomes with pools, built in th…
$581,508
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Zaledwie kilka minut od światowej sławy Sveti Stefan, w spokojnej i zielonej okolicy Bliziku…
Cena na żądanie
Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 580 m²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35M
Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Ta trzypoziomowa willa jest częścią kompleksu trzech willi, położony w pobliżu Drobni Piesak…
$1,40M
Dom 3 pokoi w Blizikuce, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Nowoczesna willa z basenem na sprzedaż - Blizikuće, Riwiera BudvaNowa nowoczesna willa z pry…
$574,352
Willa 6 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
A stunning villa for sale in the village of Tudorovichi, next to the island of St. Stefan, 1…
$2,74M
Willa 10 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 10 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Powierzchnia mieszkalna: 250m2Powierzchnia gruntów: 650m2Sypialnie: 5Łazienka: 5 + 2 toalety…
$1,51M
Dom 4 pokoi w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3/3
text
$696,707
Mieszkanie 1 pokój w Blizikuce, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Na sprzedaż - urządzone jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 45 m ², położone na pierwszym…
$99,470
Szeregowiec w Blizikuce, Czarnogóra
Szeregowiec
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
🔥HOT PRICE!🔥 Townhouse in Blizikuca with Direct Sea View 🌊 🔐The property is ready! A mode…
$719,139
Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Całkowita powierzchnia 450 metrów kwadratowychs.m. Powierzchnia działki to 1000 metrów kwadratowych.
$976,815
Dom 4 pokoi w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 4
Cena obejmuje: Włoskie meble. Wysokiej jakości wykończenie wszystkich ścian i sufitów, 3 m W…
$852,353
Dom 4 pokoi w Blizikuce, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Piękny prywatny dom jest na sprzedaż w obszarze Sveti Stefan, w górnej części osady, w pobli…
$732,083
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 7
Na sprzedaż: luksusowe wille z zapierającymi dech w piersiach widokiem obecnie w budwie, Bli…
Cena na żądanie
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
"Carsko Selo" to kompleks mieszkalny z 36 ekskluzywnych willi z imponującym widokiem panoram…
$644,667
Willa 13 pokojów w Blizikuce, Czarnogóra
Willa 13 pokojów
Blizikuce, Czarnogóra
Pokoje 13
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 496 m²
Powierzchnia willi: 496 m2Powierzchnia gruntów: 1732 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 5 + 2Basen, saun…
$3,41M
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 632 m²
Więcej Luksusowa willa z pełnym wykończeniem na zewnątrz i wewnątrz, na wybrzeżu Adriatyku (…
$2,41M
Mieszkanie 3 pokoi w Blizikuce, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Nowe i luksusowe mieszkanie z trzema sypialniami jest na sprzedaż w małym budynku mieszkalny…
$553,524
Mieszkanie 2 pokoi w Blizikuce, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/4
ID- 2483Dwupokojowe apartamenty na sprzedaż w Premium Residential ComplexRozmieszczenie: Bud…
$509,326
Willa w Blizikuce, Czarnogóra
Willa
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Czarnogóra. UPRAWNIENIE. Szczęście🌏🇲🇪Luksusowy trzypoziomowy Villa Classa Lux w Budapeszcie …
$2,58M
