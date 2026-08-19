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Hotele na sprzedaż w Bijela, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Hotel 784 m² w Bijela, Czarnogóra
Hotel 784 m²
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 24
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 784 m²
Powierzchnia: 784 m2Łączna liczba jednostek zakwaterowania: 12Ilość pokoi: 10Liczba apartame…
$3,46M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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