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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Bar, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 40 m² w Bar, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 40 m²
Bar, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
ID- 650📍 Miasto Soho📐 🏢 🛁 1🚗 {C: $aaccff} Tłumaczenie:•• 2•📄
$1,161
za miesiąc
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