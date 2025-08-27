Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Taras

Dom wolnostojący z tarasem na sprzedaż w Bar Municipality, Czarnogóra

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Stari Bar, Czarnogóra
Dom wolnostojący 4 pokoi
Stari Bar, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Nowoczesny dom na sprzedaż w Bartula, Bar, Czarnogóra # d- 87📏 Cechy:Powierzchnia: 160 m2P…
$315,160
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Best Adriatic Property
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bar Municipality, Czarnogóra

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się