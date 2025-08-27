Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący na sprzedaż w Bar Municipality, Czarnogóra

Dom wolnostojący 4 pokoi w Stari Bar, Czarnogóra
Dom wolnostojący 4 pokoi
Stari Bar, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Nowoczesny dom na sprzedaż w Bartula, Bar, Czarnogóra # d- 87📏 Cechy:Powierzchnia: 160 m2P…
$315,160
Agencja
Best Adriatic Property
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Dom wolnostojący 4 pokoi w Kunje, Czarnogóra
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kunje, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
House for sale in the village of Uteha, Bar Riviera. House of 155m2 is located on a plot …
$182,540
Agencja
Vector Estate Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Bar Municipality, Czarnogóra

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
