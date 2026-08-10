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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Andrijevica Municipality, Czarnogóra

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mieszkania
11
domy
8
19 obiektów total found
Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
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Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$210,575
VAT
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Kolasin Valleys
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Condo w , Czarnogóra
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Condo
, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$173,753
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Kolasin Valleys
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$516,657
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Deweloper
Kolasin Valleys
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TekceTekce
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 402 m²
Kolasin Valleys, położony w malowniczych północnych górach Czarnogóry, stoi jako pierwszorzę…
$3,92M
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Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 533 m²
Kolasin Valleys oferuje luksusowe domki w Czarnogórze, każdy sprzedany z prywatną działką.Lu…
$4,94M
VAT
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Projekt w Kolasinie: Nowy standard rekreacji górskiej Projekt w Kolasinie jest największym k…
$172,970
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$502,298
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Deweloper
Kolasin Valleys
Języki komunikacji
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$287,671
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 10 pokojów w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 10 pokojów
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 148 m²
Liczba kondygnacji 4
Kolasin Valleys, położony w malowniczych północnych górach Czarnogóry, stoi jako pierwszorzę…
$11,71M
VAT
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Deweloper
Kolasin Valleys
Języki komunikacji
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 589 m²
Kolasin Valleys oferuje luksusowe domki w Czarnogórze, każdy sprzedany z prywatną działką.Lu…
$4,48M
VAT
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Kolasin Valleys
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$317,589
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Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 533 m²
Kolasin Valleys oferuje luksusowe domki w Czarnogórze, każdy sprzedany z prywatną działką.Lu…
$3,45M
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Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys oferuje niepowtarzalną okazję tylko 7 ekskluzywnych domków tego typu, każdy …
$6,78M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$278,466
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Kolasin Valleys
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$584,341
VAT
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 535 m²
Kolasin Valleys, położony w malowniczych północnych górach Czarnogóry, stoi jako pierwszorzę…
$5,63M
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Kolasin Valleys
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$511,928
VAT
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$230,137
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys oferuje luksusowe domki w Czarnogórze, każdy sprzedany z prywatną działką.Lu…
$6,66M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Parametry nieruchomości w Andrijevica Municipality, Czarnogóra

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