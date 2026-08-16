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Wille na sprzedaż w South Eastern Region, Malta

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Marsascala
7
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11 obiektów total found
Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Willa w Kappa Ta przestronna, odosobniona willa, usytuowana w dzielnicy mieszkalnej Kappara…
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Willa w Marsaxlokk, Malta
Willa
Marsaxlokk, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Luksusowe 400 SQM Villa z połączonym garaż oferowany w formie powłoki i Freehold Ta imponuj…
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Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Marsascala Nadzwyczajna, w pełni oddzielona willa na imponującym 1165 m ², oferująca niezrów…
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Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Sypialnie 6
Odkryj ten wyśmienity narożny dom w miejscowości KAPPARA, starannie wykończony zgodnie z naj…
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Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Kappara - Położony w cichej i spokojnej dzielnicy mieszkalnej, te dwie nowoczesne wille zost…
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Willa w Marsaxlokk, Malta
Willa
Marsaxlokk, Malta
Sypialnie 4
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami w uroczej miejscowości Marsaxlokk jest uosobieniem lu…
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TekceTekce
Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończona willa, położona w tym bardzo poszukiwanym obszarze Marsascala. Nieruchomoś…
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Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Kappara - Ten narożnik, półoddzielna willa znajduje się w bardzo ładnej dzielnicy mieszkalne…
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Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Nowoczesna w pełni oddzielona willa zakończyła się wysokimi standardami i znajduje się w bar…
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Willa w Paola, Malta
Willa
Paola, Malta
Liczba łazienek 4
Piękny w pełni odłączony Villa zestaw na 3 Drogi bardzo dobrze Lit dodatkowe duże pokoje nie…
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Willa 11 pokojów w Cospicua, Malta
Willa 11 pokojów
Cospicua, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
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Parametry nieruchomości w South Eastern Region, Malta

z garażem
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Luksusowe
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