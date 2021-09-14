Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai

  1. Realting.com
Bojary, Litwa
od
$488,795
VAT
od
$2,842/m²
;
TOP TOP
7
ID: 32840
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Litwa
  • Region / Państwo
    Okręg wileński
  • Okolica
    rejon wileński
  • Wioska
    Bojary

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Dom
Powierzchnia, m² 171.5
Cena za m², USD 2,850
Cena mieszkania, USD 488,795

Lokalizacja na mapie

Bojary, Litwa

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
