  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon wileński

Nowe budynki na sprzedaż w rejon wileński

starostwo awiżeńskie
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
TOP TOP
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Dzielnica mieszkaniowa Zemuogiu namai
Bojary, Litwa
od
$488,795
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Agencja
Relist
Zostaw prośbę
TOP TOP
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Dzielnica mieszkaniowa Liepu aleja
Lendziszki, Litwa
od
$434,740
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 159 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Agencja
Relist
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się