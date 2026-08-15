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Nowe budynki na sprzedaż w rejon pokrojski

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starostwo kławańskie
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Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
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Handel Eksporta 8
Siecie, Litwa
od
$38,582
Rok realizacji 2014
Odnowiony, odnowiony kompleks mieszkalny w Viesturdarzu. Budynek został odnowiony według historycznych szkiców, zachowując architekturę czasu. W budownictwie wykorzystywane są nowoczesne materiały i technologie. Kompleks ma ochronę i kamery. Parkowanie pod ziemią. Budynek znajduje się na ter…
Agencja
REALAT real estate
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Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
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Handel PARKERS
Siecie, Litwa
od
$130,134
Rok realizacji 2018
Arhitekts radījis šo ēku ansambli savidenojot UNESCO koka arhitektūras mantobumu ar mūsdienu tehnoloă ijām un ikdienas dzīvi. Ansambļa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. Radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 stāvu jaun…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
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