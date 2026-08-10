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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Okręg kowieński, Litwa

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Kowno
232
Klejdany
18
Janów nad Wilią
19
Preny
21
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446 obiektów total found
Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
W PEŁNI ZAINSTALOWANE DO SPRZEDAŻY NOWEGO DOMU ODNOWIONEGO W ZIELONYM . WŁASNY 6 A. SCLYPAS …
$915,850
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Dom w Kreslynai, Litwa
Dom
Kreslynai, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek jest sprzedawany z pięknym widokiem na rzekę Neris. Domek z działką i bezpośrednim wej…
$275,542
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Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 109 m²
Piętro 2/3
Wyjątkowa okazja do zakupu dwupiętrowych aspartamantów w samym sercu Starego Miasta Kowno - …
$486,907
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Dom w Dubravai, Litwa
Dom
Dubravai, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom ogrodowy z sauną w obszarze zamkniętym - Dubrav, dystrykt Kowno Szukasz miejs…
$61,124
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Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/3
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY 2 KAPSUŁKI Z WYSOKIMI LUBRYNAMI W PANEMUNIE, KANIE 2 pokoje apartamen…
$136,222
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Dom w Koszedary, Litwa
Dom
Koszedary, Litwa
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
W drodze drogi, charakter gospodarstwa domowego, ten G., kraj brytyjskiego TVENQUIN SPRZEDAŻ…
$310,548
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NAMAS KAUNE, SENIAVOS PL: 46 - WHOLESALE POTENCJAL 93,21 m kw. dom mieszkalny jest…
$232,282
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Mieszkanie 3 pokoi w Sirutiskis, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Sirutiskis, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/5
PRZEKAZANE DO TYPU OGÓLNEGO W SODO G. WCZEŚNIEJ SETTLEMENT LUB ODWOŁANIE! Adres - Sodų g. 2…
$47,178
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Dom w Koszedary, Litwa
Dom
Koszedary, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłał broń z holem dla dorosłych mieszkańców, Gedimatin G. All Midso Communication. LIQUID …
$37,098
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 3
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY SPRZEDAŻY SPRZEDAŻY SPRZEDAŻY W ŚWIEŻYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH. NAM spa…
$331,445
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Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 4/5
Apartament dla 2 osób w jednym z ulubionych mikrookręgów Kowno - Eigulai! - Strategicznie wy…
$135,460
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Wszystkie najnowsze ogłoszenia o nieruchomościach CAPITAL można znaleźć na naszej stronie ww…
$409,234
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Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Kormiałów II, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kormiałów II, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/5
SPRZEDAŻ 2 KASTLE ALE W KARMENIA, WILNIUSZ G. - YAUKUS, ŚWIATŁA, EKONOMICZNA! Szukasz komfor…
$89,266
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Dom w Isłauż, Litwa
Dom
Isłauż, Litwa
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest sprzedawany w Hut - wspaniałe miejsce dla przyszłego domu! ✔️ Lokalizacja: złom, K…
$59,455
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Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4/5
Studio apartament z pełną instalacją w pobliżu Kowno College. - Kompaktowy i funkcjonalny ap…
$68,571
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Mieszkanie 3 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Pažieislis, Kėdainiai Trzypoko…
$31,380
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Dom w Kruvandai, Litwa
Dom
Kruvandai, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz miejsca, gdzie możesz zbudować wymarzony dom wokół natury? Ten przytulny dom jest za…
$63,762
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ MODERNUS, KOMPLETOWANA Z KLUNĄ TWOOWĄ, CARCLES G. Szukasz nowoczesnego, ekonomiczne…
$304,536
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Capital
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
A + klasa, przestronny dom w mieście Kowno, nowy blok domowy! 5 pokoi są obecnie planowane,…
$346,707
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Mieszkanie 4 pokoi w Birsztany, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Birsztany, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4/4
BUTS SPRZEDAŻ OD 38,82 kw / m - 143,68 kw / m. W DRUGIEJ CENTRUM BIIRŠTONO, MŁODZIEŻ {C: $aa…
$533,925
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Mieszkanie 3 pokoi w Niewierowicze, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Niewierowicze, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/4
3 Kastle były z walizką, poczta i Liquid 10 A - w neweronach 3 pokojowe mieszkanie na sprze…
$101,191
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Rusjańska oliwa, zupa, ramusity - twój pułkownik może być słaby! W mieście Kowno - w Rokai -…
$93,218
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Dom w Pypliai, Litwa
Dom
Pypliai, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM BUDOWA A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONIniai G., 2025 (INSTALACJA ~ 95%) - Szukasz…
$276,556
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W RAW, KAUNE Szukasz domu w jednej z najbardziej prestiżowych d…
$170,346
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie żywego domu z ERDUS 15.45 Wars Lighting, Cane. GłÓWKA DOMOWA ZMIENIONA I ZASTOSOWA…
$347,750
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Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
2-pokojowe mieszkanie w pobliżu Panemunė Shilo - Lower Šaniai 2 pokoje apartament do wynajęc…
$85,439
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Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/5
Dwa pokoje apartament na sprzedaż w dzielnicy Dainava. Apartament jest bardzo nadaje się do …
$73,036
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
NAANO MIESTE, LIVE HOUSEHOLD, SALES HOUSEHOLDS with Guarantee and Farm Buildings. Budynek je…
$161,529
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Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Piętro 9/16
W ekskluzywnym projekcie nieruchomości Apartament z meblami i sprzętem gospodarstwa domowego…
$490,385
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Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 15 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ 1 KAMBOARD M. Gimbuienės g., Kowno! W pełni wyposażone, sprzedawane ze wszystkimi m…
$42,672
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Typy nieruchomości w Okręg kowieński.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Okręg kowieński, Litwa

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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