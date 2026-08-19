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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Preny, Litwa

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21 obiekt total found
Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ DLA RENOWACJI G. On the ADLES. Major, 28 warców z jedzeniem. Eks…
$86,594
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$129,454
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 1
TYDZIEŃ GOSPODARKI RODZINY RODZINY NA KOLU - DLACZEGO MIDSO PULCH PRACA DOSTĘP DO NATURALNEG…
$149,832
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$147,106
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Piętro 3/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$135,511
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$172,379
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
SLAYED SOFTWARE OF PRIENTS R. SAV., STAY SEN., Wine K., YESMINS G. 3 - Szukasz spokoju w prz…
$41,735
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Mieszkanie 2 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/5
Przytulne i ciepłe mieszkanie do wynajęcia w Prienai na wybrzeżu Nemun! ZASADY: • Dom posia…
$112,639
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 1
Dzia? ka na sprzeda? w wsi Papilvio, Prienai powiat - Jasmino g. 1 Szukasz pokoju, zieleni i…
$22,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$83,470
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$118,942
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Mieszkanie 3 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Piętro 4/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$134,973
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Mieszkanie 4 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 77 m²
Piętro 4/4
BUTTER 9 - NOWY PROJEKT NA RZECZ PRYWATNOŚCI, MAKSYFIKACJA MOŻLIWOŚCI WZROSTU NATURALNEGO I …
$152,593
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
! NEMUNO PARK! PODSTAWY PROJEKT - Nie. Dom klasy Premium w kompleksie domowym "NEMUNO PARKAS…
$256,940
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NAM NA KANAŁ. NAM Z SKILL PRENT CENTRE. -- OGÓLNE: • Strona: 15.42 wieku; • Powierz…
$75,355
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 2
Wszystkie najnowsze ogłoszenia o nieruchomościach CAPITAL można znaleźć na naszej stronie ww…
$206,569
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 2
Patrzenie do domu w świetnym miejscu? Mamy dla ciebie propozycję! W centrum miasta Prienai, …
$62,882
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ NA CHILE CHANNEL G. Dom do wynajęcia w Prienai, Šiltvėnių ulica…
$166,144
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 1
Park z domem na sprzedaż w Prienai Plac ogrodowy na sprzedaż W mieście Prienai z istniejący…
$16,230
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Dom w Preny, Litwa
Dom
Preny, Litwa
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
! NEMUNO PARK! - Nie. Domy klasy Premium w kompleksie domowym "NEMUNO PARKAS" W nowo utworzo…
$256,940
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Mieszkanie 2 pokoi w Preny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Preny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 5/5
! Apartament z pełną instalacją!! > TABELA _ BAR _ Czy marzyliście kiedyś o życiu wokół Nemu…
$153,858
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