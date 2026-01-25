Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Vidrizu pagasts, Łotwa

3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 186 m²
Piętro 2/7
Oferujemy elegancki apartament w wyjątkowym projekcie HOFT ( House of Flying Trees ) – Dom l…
$931,400
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 262 m²
Piętro 2/2
Oferujemy elegancki apartament z tarasem w odnowionym domu, część nowego projektu w Jurmala …
$857,059
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Vidrizi, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Vidrizi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 219 m²
Piętro 1/2
Oferujemy przestronny apartament w odnowionym domu, część nowego projektu w Jurmala PineWood…
$727,913
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Vidrizu pagasts, Łotwa

