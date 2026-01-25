Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Valkas novads, Łotwa

2 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Wałk, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 194 m²
Piętro 2/7
Oferujemy na sprzedaż przestronne mieszkanie w nowym domu elitarnej klasy. Ekskluzywny proje…
$1,29M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Wałk, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 128 m²
Piętro 5/7
Oferujemy na sprzedaż 3-piętrowy apartament w nowym domu. Wyjątkowy mały projekt mieszkalny …
$857,059
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Valkas novads, Łotwa

