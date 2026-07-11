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Domy Szeregowe w Stopinu pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Szeregowiec 5 pokojów w Stopinu pagasts, Łotwa
Szeregowiec 5 pokojów
Stopinu pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Dom rzędowy z nowoczesnym designem w Dreiliņi.Dom linii:- Budynek uruchomiony w 2025.- Sekcj…
$307,742
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Stopinu pagasts, Łotwa

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