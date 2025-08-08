Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Smiltenes novads
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Smiltenes novads, Łotwa

Launkalnes pagasts
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Smiltene, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Smiltene, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3/4
$336,197
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Smiltenes novads, Łotwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się