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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Zygwold, Łotwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Zygwold, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Zygwold, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/6
Mieszkanie dopiero po renowacji. Żywy typ studio z aneksem kuchennym i oddzielną sypialnią.A…
$1,385
za miesiąc
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